ATELIERS PARTICIPATIFS – CENTRALE 7 Segré-en-Anjou Bleu, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Segré-en-Anjou Bleu.

ATELIERS PARTICIPATIFS – CENTRALE 7 2021-07-08 17:30:00 – 2021-07-08 19:00:00 Nyoiseau Bois N 2 (Nyoiseau)

Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

L’association CitéMonde, en tournée artistique tous le mois de juillet en Pays de la Loire, vous propose un atelier d’écriture autour de la poésie et du conte et un atelier de chant de découverte de sa voix. Ces ateliers seront suivis d’une restitution et d’un spectacle.

Ateliers participatifs proposé par l’association CitéMonde à Centrale 7 à Nyoiseau, le 8 juillet.

