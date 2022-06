Ateliers participatifs autour de l’environnement au CIAM Aix-en-Provence, 25 juin 2022, Aix-en-Provence.

Ateliers participatifs autour de l’environnement au CIAM

2022-06-25 10:30:00 – 2022-06-25 18:30:00

Venez découvrir plusieurs ateliers participatifs sur la thématique de la nature en collaboration avec le Museum d’Histoire Naturelle d’Aix-en-Provence et la Fresque du Climat lors du Summer Day au CIAM ! L’occasion pour petits et grands de développer une meilleure compréhension des caractéristiques et des enjeux du changement climatique mais également de mieux connaître l’environnement !



Au programme de cette belle journée aixoise :



– De 10h30 à 18h, un atelier animé par la Fresque du Climat vous permettra d’identifier les liens de cause à effet du dérèglement climatique sous la forme de quizz et d’échanges mais aussi de construire des solutions collectivement pour l’avenir !

Atelier gratuit, sans réservation



-De 10h30 à 18h, le Museum d’Histoire Naturelle d’Aix-en-Provence vous emmènera dans l’univers des papillons ! À l’aide d’un mobile et muni de feuilles pour dresser l’inventaire de ces petites bêtes aixoises, vous deviendrez experts et prêts pour partir à leur découverte !

Atelier gratuit, sans réservation



-De 14h à 16h et de 16h30 à 18h30, le Museum d’Histoire Naturelle d’Aix-en-Provence qui pilote l’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC-Aix) vous propose de participer à l’inventaire de la pinède du CIAM, accompagné de naturalistes.

Atelier gratuit, sur réservation



Ces ateliers font partie du Summer Day, journée organisée au CIAM dans le cadre de la Biennale d’art et de culture d’Aix-en-Provence. Retrouvez plus d’informations sur le site du CIAM.

