Caen Calvados Au cœur du Jardin des Simples du Château de Caen, Venez participer à un atelier de création d’une œuvre collective inspirée des plessis et nichoirs médiévaux.

En utilisant uniquement des matériaux naturels, vous êtes invités à réaliser au moins une sculpture en volume qui s’intégrera à l’œuvre commune.

Samedi 16 avril : forme végétale Samedi 23 avril : insecte ou oiseau

Vous pouvez rester aussi longtemps que vous le souhaitez, d’une demi-heure à un après-midi.

Samedis 16 et 23 avril 2022, de 13h30 à 17h.

Durée : de 30 min à 3h30. Tout public, en accès libre.

Atelier proposé par le Musée de Normandie et animé par le plasticien Dominique Onraed.

