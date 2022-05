Ateliers Partage&vous

2022-05-06 14:15:00 – 2022-05-06 16:15:00 Vous souhaitez partager, faire découvrir et transmettre à d’autres seniors un savoir faire, une passion, un loisir, un lieu ou toute autre activité, dans une ambiance décontractée et conviviale. À vous de jouer ! Au programme : jeux de société avec Julie.

Public : seniors à partir de 55 ans. Inscription obligatoire

RDV à l’AASE de 14h15 à 16h15.

Tarif : 4 € la séance.

