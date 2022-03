Ateliers partagés Parents-Enfants au LAEP Le Mille Pattes Sainte-Foy-la-Grande Sainte-Foy-la-Grande Catégories d’évènement: Gironde

Sainte-Foy-la-Grande

Ateliers partagés Parents-Enfants au LAEP Le Mille Pattes Sainte-Foy-la-Grande, 30 mars 2022, Sainte-Foy-la-Grande. Ateliers partagés Parents-Enfants au LAEP Le Mille Pattes Maison de la Petite Enfance 16 rue Marceau Sainte-Foy-la-Grande

2022-03-30 15:30:00 – 2022-03-30 Maison de la Petite Enfance 16 rue Marceau

Sainte-Foy-la-Grande Gironde EUR 2 2 Venez partager un moment avec votre ou vos enfant(s) de moins de 4 ans.

Atelier artistique “mon tableau à pois”.

Sur inscription avant le 28 Mars.

+33 5 24 24 23 92

Goûter offert – Nombre de places limité. LAEP Le Mille Pattes

Maison de la Petite Enfance 16 rue Marceau Sainte-Foy-la-Grande

