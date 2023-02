Les Ateliers de la Briche Ateliers partagés de LA BRICHE, 1 avril 2023, Saint-Denis.

Les Ateliers de la Briche 1 et 2 avril Ateliers partagés de LA BRICHE

Les ateliers de la Briche vous accueillent pendant le week-end des Journées Européennes des Métiers d’Art.

Vous pourrez visiter plusieurs ateliers dont :

– Le Patte Pelue : un atelier qui regroupe des artisans et artistes qui font de l’image, des affiches, des bijoux, du graphisme, et la fameuse librairie Lame au rez-de-chaussée.

– Orcanette : un atelier plus spécialisé dans le textile, avec de la sérigraphie, de la maille, du flocage et des tapis en feutre.

– L’atelier Delajungle : où vous pourrez voir le travail d’une céramiste originale.

– L’atelier du hangar : où sont construits des décors, de cinéma, de théâtre et où sont fabriqués des marionnettes.

Et surtout, vous aurez l’occasion de rencontrer les artisans de la Briche et découvrir l’univers de leur collectif.

Ateliers partagés de LA BRICHE 65, rue paul eluard Saint-Denis 93200 Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T12:00:00+00:00 – 2023-04-02T16:00:00+00:00