Soustons Soustons Landes, Soustons Ateliers parents-enfants Soustons Soustons Catégories d’évènement: Landes

Soustons

Ateliers parents-enfants Soustons, 1 décembre 2021, Soustons. Ateliers parents-enfants Place des Arènes Médiathèque Soustons

2021-12-01 – 2021-12-01 Place des Arènes Médiathèque

Soustons Landes Soustons EUR Ateliers parents-enfants A 10h30 : technique feutres d’après oeuvres de Keith Haring.

A 15h : technique peinture d’après un illustrateur. Inscriptions auprès des bibliothécaires : 05 58 41 53 67 Ateliers parents-enfants A 10h30 : technique feutres d’après oeuvres de Keith Haring.

A 15h : technique peinture d’après un illustrateur. Inscriptions auprès des bibliothécaires : 05 58 41 53 67 +33 5 58 41 53 67 Ateliers parents-enfants A 10h30 : technique feutres d’après oeuvres de Keith Haring.

A 15h : technique peinture d’après un illustrateur. Inscriptions auprès des bibliothécaires : 05 58 41 53 67 Médiathèque

Place des Arènes Médiathèque Soustons

dernière mise à jour : 2021-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Soustons Autres Lieu Soustons Adresse Place des Arènes Médiathèque Ville Soustons lieuville Place des Arènes Médiathèque Soustons