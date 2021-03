La baule 121 Avenue Saint-Georges 44500 La baule La baule, Loire-Atlantique Ateliers parents-enfants (jusqu’à 4 ans) 121 Avenue Saint-Georges 44500 La baule La baule Catégories d’évènement: La baule

121 Avenue Saint-Georges 44500 La baule, le samedi 27 mars à 09:30

Ateliers parents-enfants (jusqu’à 4 ans) autour des albums jeunesse. En présence d’Emilie Amiach, libraire. Ouvert à tous

Sur réservation au CCAS au 02 51 75 75 30

2021-03-27T09:30:00 2021-03-27T11:30:00

