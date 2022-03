ATELIERS PARENTS / ENFANTS Gignac Gignac Catégories d’évènement: Gignac

Hérault

ATELIERS PARENTS / ENFANTS Gignac, 5 mars 2022, Gignac. ATELIERS PARENTS / ENFANTS Gignac

2022-03-05 10:00:00 – 2022-03-05 12:00:00

Gignac Hérault EUR 5 Pour l’occasion, le Sonambule se transforme en Pays des Merveilles et accueille une multitude d’ateliers, d’animations et de jeux spécialement imaginés pour éveiller les sens des tout-petits ! – Animations musicales avec Véronique Merveille (Cie Carambole), Mathilde Long (Cie Chant dessus dessous), Solika Janssens, Joanna Raisson et Jean-Baptiste Dumont (Cie Alfred de la Neuche), Flavia Perez – Atelier lecture avec le réseau des bibliothèques de la CCVH – Fabrication de mirlitons pour les plus grands avec Alain Do – Les poissons de papier de Jacklyne Echaniz – Le tableau d’humeur, création familiale et éphémère à partir d’éléments en bois avec Françoise Masterton – Jardin sonore et village sensoriel en libre accès – Une table à dessins avec exposition des œuvres des enfants – Scénographie et décoration du lieu par Alain Do de 0 à 6 ans Pour l’occasion, le sonambule se transforme en pays des merveilles et accueille une multitude d’ateliers, d’animations et de jeux spécialement imaginés pour éveiller les sens des tout-petits !

de 0 à 6 ans +33 4 67 56 10 32 Pour l’occasion, le Sonambule se transforme en Pays des Merveilles et accueille une multitude d’ateliers, d’animations et de jeux spécialement imaginés pour éveiller les sens des tout-petits ! – Animations musicales avec Véronique Merveille (Cie Carambole), Mathilde Long (Cie Chant dessus dessous), Solika Janssens, Joanna Raisson et Jean-Baptiste Dumont (Cie Alfred de la Neuche), Flavia Perez – Atelier lecture avec le réseau des bibliothèques de la CCVH – Fabrication de mirlitons pour les plus grands avec Alain Do – Les poissons de papier de Jacklyne Echaniz – Le tableau d’humeur, création familiale et éphémère à partir d’éléments en bois avec Françoise Masterton – Jardin sonore et village sensoriel en libre accès – Une table à dessins avec exposition des œuvres des enfants – Scénographie et décoration du lieu par Alain Do de 0 à 6 ans Gignac

dernière mise à jour : 2022-02-22 par

Détails Catégories d’évènement: Gignac, Hérault Autres Lieu Gignac Adresse Ville Gignac lieuville Gignac Departement Hérault

Gignac Gignac Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gignac/

ATELIERS PARENTS / ENFANTS Gignac 2022-03-05 was last modified: by ATELIERS PARENTS / ENFANTS Gignac Gignac 5 mars 2022 Gignac Hérault

Gignac Hérault