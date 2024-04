Ateliers Parents-enfants Beauchamps, lundi 20 mai 2024.

Ateliers Parents-enfants Beauchamps Somme

Un après-midi d’ateliers autour des chevaux et poneys pour découvrir les équidés et leur mode de vie.

L’occasion de partager sa passion en famille !

Ateliers à pied et montés adaptés à partir du débutant.

Enfants à partir de 6 ans.

30€ par duo

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-20 14:00:00

fin : 2024-05-20 17:00:00

5 Rue Lieu Dieu

Beauchamps 80770 Somme Hauts-de-France contact@lieudieu.com

