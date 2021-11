Villeneuve-d'Ascq LCR des Cygnes Nord, Villeneuve-d'Ascq Ateliers parents/enfants – BABY GYM LCR des Cygnes Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

**Mercredi 8 décembre 2021, atelier Parents/enfants – BABY GYM : parcours moteur, motricité fine, relaxation etc…** L’enfant va pouvoir découvrir un nouvel environnement, s’épanouir corporellement et communiquer avec les autres. * 2 euros par famille, aux Cygnes, rue du Colibri. * 9 mois-18 mois : 9h30-10h15 * 18 mois-3 ans: 10h30-11h15

Mercredi 8 décembre 2021, atelier Parents/enfants au centre social Cocteau
LCR des Cygnes
8 chemin des Cygnes 59650 Villeneuve d'Ascq

