La bibliothèque Saint-Eloi accueille Anémone Chassagnard, coach certifiée en épanouissement personnel et familial, pour 2 ateliers à destination des parents d’ados.

En partenariat avec l’association Quokka.

L’association Quokka travaille sur le lien parent-ado. Elle propose aux parents d’adolescent un autre regard sur l’adolescence et sur leur ado en particulier.

Quokka a pour mission de donner une place distanciée, sereine, inspirante et confiante aux parents et d’accompagner les ados dans leur recherche d’autonomie et d’avenir.

Deux thématiques seront abordées au cours de 2 ateliers indépendants : l’inquiétude des parents face à leur ado, et préparer l’adolescence de son enfant. Les 2 ateliers seront composés d’une partie explicative du thème abordé et une partie questions des parents.

Jeudi 25 janvier : Inquiétude des parents pour leur enfant adolescent

L’adolescence est une période de transition importante pour votre enfant (hormones, besoin d’identification, d’unification, sorties…). En tant que parent, cette période peut être redoutée, nous pouvons nous sentir perdus, ne pas savoir communiquer, ne plus se comprendre. La relation change, le quotidien est rythmé par les cris, les conflits, les négociations incessantes… Cet atelier vous aidera à préparer cette période, à décompresser, à gérer les difficultés du quotidien, à échanger avec votre enfant et à trouver des solutions ensemble.

Jeudi 8 février : Préparer l’adolescence de son enfant

Lorsque notre enfant s’approche de l’adolescence, en tant que parent nous nous demandons comment cette période va se passer. La « crise » de l’adolescence va-t-elle s’inviter chez vous ? Cet atelier vous permettra de préparer cette période, de mettre en place dès aujourd’hui des techniques afin d’avoir une bonne communication avec votre pré-ado, une relation fondée sur la confiance, l’écoute et le partage.

jeudi 25 janvier et jeudi 8 février, 17h45

adultes

sur inscription à partir du 25 décembre pour le 1er atelier, et à partir du 8 janvier pour le 2e

Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris

Contact : +33153447030 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/

