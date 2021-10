Paris Antenne du CPA Bessie Smith île de France, Paris ATELIERS PARENTALITE Antenne du CPA Bessie Smith Paris Catégories d’évènement: île de France

Date et horaire exacts : Du 9 octobre au 11 décembre 2021 :
samedi de 10h à 12h

Parentalité positive : Devenir parent ou l’être à nouveau Ateliers d’échange pour les parents animés par Audrey Duvert, formatrice en éducation épanouissante. Une animatrice sera présente pour s’occuper des enfants. Les samedis 9 et 23 octobre / 20 et 27 novembre et 11 décembre, de 10h à 12h. Pass sanitaire obligatoire / Gratuit / A l’antenne du CPA Bessie Smith, 91 rue Claude Decaen. Animations -> Atelier / Cours Antenne du CPA Bessie Smith 91 rue Claude Decaen Paris 75012

Contact : Association CLAJE 0984347608 antenne.lj@claje.asso.fr

2021-10-09T10:00:00+02:00_2021-10-09T12:00:00+02:00;2021-10-16T10:00:00+02:00_2021-10-16T12:00:00+02:00;2021-10-23T10:00:00+02:00_2021-10-23T12:00:00+02:00;2021-10-30T10:00:00+02:00_2021-10-30T12:00:00+02:00;2021-11-06T10:00:00+01:00_2021-11-06T12:00:00+01:00;2021-11-13T10:00:00+01:00_2021-11-13T12:00:00+01:00;2021-11-20T10:00:00+01:00_2021-11-20T12:00:00+01:00;2021-11-27T10:00:00+01:00_2021-11-27T12:00:00+01:00;2021-12-04T10:00:00+01:00_2021-12-04T12:00:00+01:00;2021-12-11T10:00:00+01:00_2021-12-11T12:00:00+01:00

