du mercredi 27 octobre au mercredi 26 janvier 2022 à Boutique bulle de bien naitre

Dès leur naissance, nos tout-petits s’éveillent au monde en réagissant aux stimuli offerts par leur environnement mais aussi par les activités sensorielles que nous leur proposons. Les premiers mouvements du bébé, tout à fait involontaires et automatiques, vont peu à peu laisser la place aux mouvements volontaires et contrôlés. Dans cet atelier, nous aborderons l’importance de l’intégration des réflexes archaïques dans le développement du jeune enfant (affectif, physique et cognitif), tout en enrichissant ses perceptions sensorielles. Au travers de bercements rythmiques, de jeux stimulant ses différents sens, de massages profonds… parents et enfants partageront un moment de plaisir, tout en développant la maturation des réflexes. – Inscription obligatoire par téléphone ou par mail – 4 places disponibles (4 binômes) – atelier maintenu si 3 inscriptions minimum

Sur inscription – 25€ le binôme parent/bébé

Aider bébé à grandir en stimulant ses réflexes, les observer. Apprendre des bercements rythmiques pour apaiser bébé et veiller à la bonne intégration de ses réflexes archaïques. Boutique bulle de bien naitre 55 bis route de gencay, 86000 Poitiers Poitiers Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-27T10:30:00 2021-10-27T11:30:00;2021-11-24T10:30:00 2021-11-24T11:30:00;2021-12-22T10:30:00 2021-12-22T11:30:00;2022-01-26T10:30:00 2022-01-26T11:30:00

