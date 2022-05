Ateliers papier Couze-et-Saint-Front Couze-et-Saint-Front Catégories d’évènement: 24150

Couze-et-Saint-Front

Ateliers papier Couze-et-Saint-Front, 10 juillet 2022, Couze-et-Saint-Front. Ateliers papier Route de Varennes Moulin de la Rouzique Couze-et-Saint-Front

2022-07-10 – 2022-08-25 Route de Varennes Moulin de la Rouzique

Couze-et-Saint-Front 24150 Des ateliers autour du papier seront proposés tout cet été au Moulin de Rouzique, pour petits et grands ! Des ateliers autour du papier seront proposés tout cet été au Moulin de Rouzique, pour petits et grands ! +33 5 53 24 36 16 Des ateliers autour du papier seront proposés tout cet été au Moulin de Rouzique, pour petits et grands ! Au Fil du Temps

Route de Varennes Moulin de la Rouzique Couze-et-Saint-Front

dernière mise à jour : 2022-04-22 par

Détails Catégories d’évènement: 24150, Couze-et-Saint-Front Autres Lieu Couze-et-Saint-Front Adresse Route de Varennes Moulin de la Rouzique Ville Couze-et-Saint-Front lieuville Route de Varennes Moulin de la Rouzique Couze-et-Saint-Front Departement 24150

Couze-et-Saint-Front Couze-et-Saint-Front 24150 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/couze-et-saint-front/

Ateliers papier Couze-et-Saint-Front 2022-07-10 was last modified: by Ateliers papier Couze-et-Saint-Front Couze-et-Saint-Front 10 juillet 2022 24150 Couze-et-Saint-Front

Couze-et-Saint-Front 24150