2022-11-12 – 2022-11-12 Réalisation de différentes variations de pains d’épices… Classique, aux fruits et languettes type Gertwiller. INFOS PRATIQUES

– L’atelier est animé par Christian Boistelle, maître boulanger, pâtissier, confiseur.

– Les participants mettent la main à la pâte pour l’élaboration de la recette et emportent leur réalisation à la fin de la séance.

– L’atelier peut accueillir 8 à 10 personnes maximum

– Inscriptions et renseignements au magasin, par téléphone 03.88.70.01.67 ou par email : moulin@burggraf-becker.fr Créneaux :

Samedi 12 novembre de 9h à 12h ou de 13h à 16h

Jeudi 17 novembre de 14h à 17h Participation : 40€ INSCRIPTION OBLIGATOIRE dernière mise à jour : 2022-11-03 par

