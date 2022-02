ATELIERS OUVERTS villa belleville Paris Catégories d’évènement: île de France

ATELIERS OUVERTS villa belleville, 19 février 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 19 février 2022

de 14h00 à 19h00

gratuit

Pour fêter la fin de résidence des artistes accueillis 3 mois, tous les ateliers seront ouverts pour vous faire découvrir le travail des artistes de la Villa Belleville. Pour fêter la fin de résidence des artistes accueillis 3 mois, tous les ateliers seront ouverts pour vous faire découvrir le travail des artistes de la Villa Belleville : Stella Sujin Raphaëlle Bertran Françoise Vanneraud Gaspar Willmann Louka Anargyros Louis Ziéglé Florian Mermin Camille Soualem Paul Heintz Célia Boulesteix et Zoé Couturier villa belleville 23 rue ramponeau Paris 75020 Contact : contact@villabelleville.org https://fb.me/e/5Q8wSbPuv Art contemporain;Atelier;Balade

