du lundi 12 juillet au mercredi 18 août à La Boutik Fantastique

Venez vous initier aux pratiques artistiques et partagez une journée en compagnie d’un artisan ou d’un artiste. **Places limitées et inscriptions ateliers en ligne ci-dessous.** * [Rencontre Atelier Feutrage avec Sophie Clavaud le 12 juillet de 11h à 17h](https://www.helloasso.com/associations/matieres-et-influences/evenements/rencontre-repas-partage-atelier-le-lundi-12-juillet-de-11h-a-17h), apportez votre repas à partager et repartez avec votre photophore . 6 personnes max. * [Rencontre Atelier Linogravure avec Pompélop, le 28 juillet de 11h à 17h](https://www.helloasso.com/associations/matieres-et-influences/evenements/rencontre-repas-partage-atelier-le-lundi-28-juillet-de-11h-a-17h), apportez votre repas à partager. 6 personnes max. * [Rencontre Atelier Sérigraphie avec Ben Landrin, le 8 août de 10h à 18h](https://www.helloasso.com/associations/matieres-et-influences/evenements/rencontre-repas-partage-atelier-le-8-aout-de-10h-a-18h), apportez votre repas à partager et vos tee-shirts ou robes coton. 6 personnes max. * [Meeting and needle felting Workshop with Lynne Maharry (only english spoken), August 18 from 11 a.m. to 5 p.m.](https://www.helloasso.com/associations/matieres-et-influences/evenements/rencontre-repas-partage-atelier-le-18-aout-de-11h-a-17h-2), bring your meal to share. 6 people max.

La Boutik Fantastique place de l’église, 16500 MANOT Manot Charente



