ATELIERS OUVERTS « En piste les artistes ! » proposés autour de l’exposition CIRQUE ! Musée départemental Matisse, 14 mai 2022 18:00, Le Cateau-Cambrésis.

Nuit des musées ATELIERS OUVERTS « En piste les artistes ! » proposés autour de l’exposition CIRQUE ! Musée départemental Matisse Samedi 14 mai, 18h00 Gratuit, 8 personnes maximum

« Ces images aux timbres vifs et violents sont venues de cristallisations de souvenirs du cirque, de contes populaires ou de voyages. » Henri Matisse, Jazz, 1947.

Après avoir découvert les nombreuses représentations de l’univers du cirque figurant dans l’exposition du même nom, parmi lesquelles des estampes extraites de _Jazz_ d’Henri Matisse, _Divertissement_ de Georges Rouault, _Cirque_ de Marc Chagall, _Cirque_ de Fernand Léger ou encore _Correspondances_ de Pierre Bonnard, les participants seront invités à réaliser une composition correspondant à un artiste du cirque : acrobate, équilibriste, jongleur, dompteur, fauve, clown, trapéziste… les sources d’inspiration seront variées !

Depuis les premières peintures faites à Bohain jusqu’à l’œuvre accomplie de la chapelle de Vence, le parcours à travers l’œuvre de Matisse est un cheminement dans la couleur, dans la somptuosité des matières, la beauté des modèles, la passion du dessin et l’amour de la poésie. Une galerie est consacrée à un des inventeurs de l’abstraction au XX° siècle, Auguste Herbin : un parcours dans la couleur pure jusqu’au monumental vitrail Joie. Enfin, grâce à la Donation d’Alice Tériade, une section du musée présente des œuvres remarquables de Picasso, Rouault, Giacometti, Léger, Miro, et Chagall et la célèbre “Salle à Manger” décorée par Matisse.

Coordonnées GPS : 50° 06’ 23’’ Nord / 3° 32’ 27’’ Est Dépose-minute rue des Poilus de la Grande Guerre (le long du musée) Stationnement esplanade Monplaisir (rue du Bois Monplaisir) Stationnement interdit aux abords immédiats du musée

Después de haber descubierto las numerosas representaciones del universo del circo que figuran en la exposición del mismo nombre, entre las que se encuentran grabados extraídos de Jazz de Henri Matisse, Divertissement de Georges Rouault, Cirque de Marc Chagall, Cirque de Fernand Léger o también Correspondnces de Pierre Bonnard, los participantes serán invitados a realizar una composición correspondiente a un artista del circo: acróbata, equilibrista, malabarista, domador, fiera, payaso, trapecista… ¡las fuentes de inspiración serán variadas!

Gratis, hasta 8 personas Sábado 14 mayo, 18:00

13 Place du Commandant Richez, 59360 Le Cateau-Cambrésis 59360 Le Cateau-Cambrésis Hauts-de-France