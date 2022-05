Ateliers ouverts Ammerschwihr, 14 mai 2022, Ammerschwihr.

Ateliers ouverts Ammerschwihr

2022-05-14 – 2022-05-15

Ammerschwihr Haut-Rhin Ammerschwihr

0 EUR L’association Accélérateur de particules organise les Ateliers Ouverts depuis 1999. À l’occasion de ces portes ouvertes synchronisées d’ateliers d’artistes, c’est tout un territoire et sa richesse créative qui s’illuminent et deviennent visible pour le grand public. Axé autour de rencontres et en faisant découvrir et redécouvrir des pratiques et des techniques, l’événement sensibilise les citoyens à la présence et au rôle des artistes plasticiens au sein de notre société. Il est aussi vecteur en ce qu’il favorise les échanges et aide les réseaux et les collaborations professionnelles à se tisser.

Ouverture au public de l’atelier et galerie d’exposition

+33 9 83 52 18 21

Ammerschwihr

