Ateliers ouverts à Supermonde Mondeville, dimanche 7 avril 2024.

Ateliers ouverts à Supermonde Mondeville Calvados

Vendredi

Dans le cadre des Journée européennes des métiers d’art 2024, Supermonde, tiers-lieu dédié aux professionnels, aux artistes et aux publics évoluant dans le secteur culturel et plus spécifiquement dans les domaines de la musique, du patrimoine, des arts visuels, arts graphiques et artisans d’art ouvre ses portes pour mettre en avant ses artisans et artistes. Ce sera l’occasion de rassembler, lors d’un week-end les différents occupants liés à l’artisanat d’art et à l’art de manière générale, mais également des professionnels invités à venir exposer avec eux . Le vendredi de 13h à 18h sera dédié aux scolaires. Le samedi et le dimanche l’exposition sera ouverte avec des ateliers participatifs sur le thème des JEMA 2024 “sur les bout des doigts” mais également, des démonstrations.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 10:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

33 Rue de Valleuil

Mondeville 14120 Calvados Normandie contact@supermonde.fr

L’événement Ateliers ouverts à Supermonde Mondeville a été mis à jour le 2024-03-13 par Calvados Attractivité