PORTRAITS Ateliers Oulan Bator Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

PORTRAITS Ateliers Oulan Bator, 19 novembre 2022, Orléans. PORTRAITS 19 – 27 novembre Ateliers Oulan Bator

Entrée libre

Philippe Charlet et Romain Pouyau vous invitent dans leur atelier à découvrir une série de portraits. Rendez-vous les 19, 20, 26 et 27 novembre, de 14h à 19h dans les ateliers Oulan Bator à Orléans. Ateliers Oulan Bator 20 rue des curés 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Philippe Charlet présente des portraits féminins d’une grande sensibilité, dessinés aux crayons de couleurs ou à la pierre noire sur du papier aquarelle. Son travail de facture classique se réinvente à travers le choix des poses, des cadrages, des accessoires, oscillant entre « American Gothic » et « Ceci n’est pas une pipe ». Ses portraits dévoilent les tourments de l’âme humaine par le jeu des regards et des expressions. Romain Pouyau arrache puis recolle des papiers de différents époques pour créer ses oeuvres. Dans cette série de portraits nostalgiques, vous reconnaitrez des icônes du passé ou découvrirez de simples inconnus repérés dans de vieux journaux. Les collages sur bois, carton, ou couvertures de livres anciens sont parfois rehaussés avec de la peinture acrylique, des pastels, des stylos ou des crayons. Dissonances créatives, assemblages disparates, Romain Pouyau aime surprendre avec des compositions modernes rythmés par les déchirures, les couleurs et les typographies. Ateliers Oulan Bator, 20 rue des curés, 45000 ORLEANS

Ouverture les 19, 20, 26 et 27 novembre de 14h à 19H. Contact :

Philippe Charlet : instagram.com/p.c.h.a.r.l.e.t

Romain Pouyau : instagram.com/romain.pouyau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-19T14:00:00+01:00

2022-11-27T19:00:00+01:00 Romain Pouyau & Philippe Charlet

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Ateliers Oulan Bator Adresse 20 rue des curés 45000 Orléans Ville Orléans Age minimum 12 Age maximum 99 lieuville Ateliers Oulan Bator Orléans Departement Loiret

Ateliers Oulan Bator Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

PORTRAITS Ateliers Oulan Bator 2022-11-19 was last modified: by PORTRAITS Ateliers Oulan Bator Ateliers Oulan Bator 19 novembre 2022 Ateliers Oulan Bator Orléans orléans

Orléans Loiret