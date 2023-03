Ouverture de la saison 2023 des GALERIE et CENTRE D’ARTS autour de l’OSIER Ateliers osier créatif – Galerie M Hélène Métézeau Villaines-les-Rochers Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Ouverture de la saison 2023 des GALERIE et CENTRE D’ARTS autour de l’OSIER Ateliers osier créatif – Galerie M Hélène Métézeau, 27 mars 2023, Villaines-les-Rochers. Ouverture de la saison 2023 des GALERIE et CENTRE D’ARTS autour de l’OSIER 27 mars – 2 avril Ateliers osier créatif – Galerie M Hélène Métézeau A Villaines les rochers, « L’osier, c’est tout un art ! » Pour fêter l’ouverture de saison dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art, aux Ateliers M Hélène Métézeau 50, rue de la Galandière. c’est ouverture exceptionnelle au public de deux salles complémentaires : la galerie des toiles rouges

et le cabinet chinois de peinture au calame d’osier. Tous les après-midi de la semaine du 27 mars au 2 avril (sauf mercredi) de 14H30 à 16H, ateliers de peinture ouverts à toutes et tous autour de la peinture au brin d’osier : PEINTURE ET CALLIGRAPHIE CHINOISE à l’encre de chêne et calame d’osier dans le cabinet chinois,

PEINTURE ARTS PREMIERS au brin d'osier dans la Galerie, étégami Réservation en ligne des ateliers peinture au brin d'osier sur www.lespaniersdhelene.com Ateliers osier créatif – Galerie M Hélène Métézeau 50 Rue de la Galandière, 37190 Villaines-les-Rochers

2023-03-27T14:30:00+02:00 – 2023-03-27T16:00:00+02:00

2023-04-02T14:30:00+02:00 – 2023-04-02T16:00:00+02:00 osier vannerie Ateliers Galerie et Centre d’Arts autour de l’Osier M Hélène Métézeau

