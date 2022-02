Ateliers osier créatif à partir de 3 ans – VACANCES D’ETE AU PAYS DE L’OSIER Villaines-les-Rochers, 9 juillet 2022, Villaines-les-Rochers.

VACANCES D’ETE AU PAYS DE L’OSIER

du 9 juillet au 4 septembre 2022

Exposition et ateliers osier vannerie – initiation et stages techniques pendant les grandes vacances à mon atelier au coeur du village de la vannerie à Villaines-les-Rochers (à 5 km au sud-Est d’Azay-le-Rideau).

Exposition d’été et ateliers osier créatif pour tous! Chacun choisit son modèle et repart avec sa fabrication. Des poissons fantastiques, mini-jardins, oiseaux, paniers… Ateliers pour enfants à partir de 3 ans, adultes, familles. Petits ateliers de 20 minutes à 1H30, de 12 à 25 euros. Le matin ou l’après midi. Horaires : 9H30-12H30 et 14H30-17H30. Les belles soirées d’été jusqu’à 20 heures.

Possibilité de stages adultes à la ½ journée ou la journée pour faire son panier, osier au jardin…

mhelenemetezeau@gmail.com +33 6 21 73 09 40 https://lespaniersdhelene.com/

