2022-12-01 – 2022-12-30 VACANCES DE NOEL AU PAYS DE L’OSIER

à vous de faire vos décorations de Noël en osier

à mon atelier au coeur du village de la vannerie à Villaines-les-Rochers (à 5 km au sud-est d’Azay-le-Rideau).

Tout le mois de décembre, fabriquez vos décorations de Noël en osier. Petits modèles accessibles à tous, grands décors, sapins de Noël et boules de jardin sur réservation.

Ateliers osier pour tous, enfants à partir de 3 ans, adultes, familles, personne en situation de handicap. Chacun repart avec la fabrication de son choix. Petits ateliers de 20 minutes, 1H30, de 12 à 25 euros. Le matin ou l’après-midi. Horaires : 9H30-12H30 et 14H30-17H30

Possibilité de stages adultes à la ½ journée ou la journée pour faire son panier, osier au jardin, peinture au calame d’osier..

Tout le mois de décembre, fabriquez vos décorations de Noël en osier. Petits modèles accessibles à tous, grands décors, sapins de Noël et boules de jardin sur réservation.

Ateliers osier pour tous, enfants à partir de 3 ans, adultes, familles, personne en situation de handicap. Chacun repart avec la fabrication de son choix. Petits ateliers de 20 minutes, 1H30, de 12 à 25 euros. Le matin ou l’après-midi. Horaires : 9H30-12H30 et 14H30-17H30

Possibilité de stages adultes à la ½ journée ou la journée pour faire son panier, osier au jardin, peinture au calame d’osier..

