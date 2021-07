Bourdeilles Bourdeilles Bourdeilles, Dordogne Ateliers Origami Bourdeilles Bourdeilles Catégories d’évènement: Bourdeilles

Dordogne

Ateliers Origami Bourdeilles, 17 août 2021-17 août 2021, Bourdeilles. Ateliers Origami 2021-08-17 14:00:00 – 2021-08-17 18:00:00 Place de la Mairie Médiathèque de Bourdeilles

Bourdeilles Dordogne Bourdeilles Atelier origami. Gratuit sur inscription. Limité à 8 personnes. Atelier origami. Gratuit sur inscription. Limité à 8 personnes. +33 5 53 03 68 50 Atelier origami. Gratuit sur inscription. Limité à 8 personnes. Médiathèques Dronne et Belle dernière mise à jour : 2021-07-18 par

Détails Catégories d’évènement: Bourdeilles, Dordogne Étiquettes évènement : Autres Lieu Bourdeilles Adresse Place de la Mairie Médiathèque de Bourdeilles Ville Bourdeilles lieuville 45.32377#0.58534