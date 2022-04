ATELIERS “ON FAIT DANS LA DENTELLE !” Alençon, 23 avril 2022, Alençon.

2022-04-23 14:00:00 – 2022-04-24 17:30:00

Atelier / stage

Du samedi 23 avril 2022 au dimanche 09 octobre 2022

L’Office de Tourisme de la Communauté Urbaine lance les ateliers “On fait dans la dentelle !”. Le temps d’un week-end, vivez une expérience unique et initiez-vous aux secrets de réalisation de la dentelle au point d’Alençon dans un esprit convivial et participatif.

Organisés en partenariat avec Charlène Poret, dentellière experte en point d’Alençon et formée par l’Atelier du Mobilier National à Paris, et le musée des Beaux-Arts et de la Dentelle d’Alençon, ces ateliers vous permettront de découvrir un savoir-faire unique au monde inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO.

Charlène vous transmettra sa passion et ses secrets pour réaliser cette dentelle exceptionnelle. Une initiation au dessin de dentelle accompagnera votre travail pour mettre en valeur vos créations.

4 week-end ateliers auront lieu :

les samedi et dimanche 23 et 24 avril

les samedi et dimanche 18 et 19 juin

les samedi et dimanche 16 et 17 juillet

les samedi et dimanche 8 et 9 octobre

