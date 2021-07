Saint-Martin-de-Fraigneau Saint-Martin-de-Fraigneau Saint-Martin-de-Fraigneau, Vendée ATELIERS OLFACTIFS – LES FONTENAUTES Saint-Martin-de-Fraigneau Saint-Martin-de-Fraigneau Catégories d’évènement: Saint-Martin-de-Fraigneau

Vendée

ATELIERS OLFACTIFS – LES FONTENAUTES Saint-Martin-de-Fraigneau, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Saint-Martin-de-Fraigneau. ATELIERS OLFACTIFS – LES FONTENAUTES 2021-07-13 – 2021-07-13 Salle polyvalente 4 Rue Basse Rue

Saint-Martin-de-Fraigneau Vendée Saint-Martin-de-Fraigneau dernière mise à jour : 2021-06-08 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Martin-de-Fraigneau, Vendée Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Martin-de-Fraigneau Adresse Salle polyvalente 4 Rue Basse Rue Ville Saint-Martin-de-Fraigneau lieuville 46.4352#-0.74552