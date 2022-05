ATELIERS NUMERIQUES START’IN M@G

ATELIERS NUMERIQUES START’IN M@G, 13 mai 2022, . ATELIERS NUMERIQUES START’IN M@G

2022-05-13 09:30:00 – 2022-05-27 11:00:00 Initiez-vous à l’utilisation d’un poste informatique en participant au cycle entier.

Niveau débutant. 13 mai

> 09h30-11h : Les bases du matériel (les composants d’un PC, Wifi et bluetooth) 20 mai

> 09h30-11h : Le bureau et les systèmes d’exploitation 27 mai

>09h30-11h : La gestion de fichiers numériques 03 juin

>10h30-12h30 : La gestion de périphériques (imprimantes, clefs usb, disques durs externes, appareils photos) 10 juin

>10h30-12h30 : Les bases du traitement de texte >Places limitées à 8 participants Initiez-vous à l’utilisation d’un poste informatique en participant au cycle entier.

Niveau débutant. Initiez-vous à l’utilisation d’un poste informatique en participant au cycle entier.

Niveau débutant. 13 mai

> 09h30-11h : Les bases du matériel (les composants d’un PC, Wifi et bluetooth) 20 mai

> 09h30-11h : Le bureau et les systèmes d’exploitation 27 mai

>09h30-11h : La gestion de fichiers numériques 03 juin

>10h30-12h30 : La gestion de périphériques (imprimantes, clefs usb, disques durs externes, appareils photos) 10 juin

>10h30-12h30 : Les bases du traitement de texte >Places limitées à 8 participants dernière mise à jour : 2022-05-01 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville