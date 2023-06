Ateliers numériques Silver Geek Bibliothèque Arthur Rimbaud Paris, 31 mai 2023, Paris.

Du mercredi 31 mai 2023 au vendredi 30 juin 2023 :

.Public adultes. A partir de 65 ans. gratuit

Réservation au 01 44 54 76 70 ou par email bibliotheque.arthur-rimbaud@paris.fr

La bibliothèque Arthur Rimbaud et l’association Silver Geek proposent aux seniors (65 ans et plus) des ateliers pour mieux appréhender le numérique !

Vous avez 65 ans et plus et vous avez envie de mieux utiliser le numérique ?

L’association Silver Geek et la bibliothèque Arthur Rimbaud vous proposent de vous initier pour être plus à l’aise pour :

Prendre en main sa tablette ou son smartphone

Télécharger des applications

Envoyer des mails

Prendre et envoyer des photos

Communiquer par la vidéo

Se connecter aux services publics

Jouer sur des jeux sur Wii (bowling, équilibre)…

Les ateliers sont gratuits et animés par des jeunes en service civique de l’association La Bêta-Pi.

Quand ? Tous les mercredis de 10h30 à 12h à partir du 31 mai

Où ? à la bibliothèque Arthur Rimbaud

Comment ? sur inscription auprès de la bibliothèque

Bibliothèque Arthur Rimbaud 2 place Baudoyer 75004 Paris

Contact :

