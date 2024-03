ATELIERS NUMERIQUES SENIORS Langres, mercredi 24 avril 2024.

ATELIERS NUMERIQUES SENIORS Langres Haute-Marne

Tout public

Les ateliers d’initiation à l’informatique à destination des personnes de plus de 60 ans propsent des cycles de quatre séance à la médiathèque Marcel-Arland.

Ces ateliers sont gratuits et ouverts aux personnes habitant Langres ou le Grand-Langres. Chaque cycle est conçu pour un petit groupe de huit participants. Sont abordées les notions de bases comme l’envoi de courriels, le classement de photos, la sécurité, etc.

Cycle de quatre mercredis consécutifs.

Sur inscription uniquement.

A partir de 60 ans et plus. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24

fin : 2024-04-24

Rue du Cardinal de la Luzerne

Langres 52200 Haute-Marne Grand Est bibliotheque.arland@langres.fr

L’événement ATELIERS NUMERIQUES SENIORS Langres a été mis à jour le 2024-03-23 par Antenne du Pays de Langres