Ateliers numériques séniors : “Happy Tab”. Hauts de Bienne Hauts de Bienne Catégories d’évènement: Hauts de Bienne

Jura

Ateliers numériques séniors : “Happy Tab”. Hauts de Bienne, 5 avril 2022, Hauts de Bienne. Ateliers numériques séniors : “Happy Tab”. Locaux France Services 23 Avenue de la Libération Hauts de Bienne

2022-04-05 – 2022-04-05 Locaux France Services 23 Avenue de la Libération

Hauts de Bienne Jura EUR Session d’initiation à l’utilisation d’une tablette à destination des séniors.

Sur inscription au 03 84 33 49 51. +33 3 84 33 49 51 Session d’initiation à l’utilisation d’une tablette à destination des séniors.

Sur inscription au 03 84 33 49 51. Locaux France Services 23 Avenue de la Libération Hauts de Bienne

dernière mise à jour : 2022-03-30 par

Détails Catégories d’évènement: Hauts de Bienne, Jura Autres Lieu Hauts de Bienne Adresse Locaux France Services 23 Avenue de la Libération Ville Hauts de Bienne lieuville Locaux France Services 23 Avenue de la Libération Hauts de Bienne Departement Jura

Hauts de Bienne Hauts de Bienne Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hauts-de-bienne/

Ateliers numériques séniors : “Happy Tab”. Hauts de Bienne 2022-04-05 was last modified: by Ateliers numériques séniors : “Happy Tab”. Hauts de Bienne Hauts de Bienne 5 avril 2022 Hauts de Bienne Jura

Hauts de Bienne Jura