Ateliers numériques Saint-Symphorien, 16 février 2022, Saint-Symphorien.

Ateliers numériques Médiathèque Jean Vautrin 15 Place de la République Saint-Symphorien

2022-02-16 – 2022-02-16 Médiathèque Jean Vautrin 15 Place de la République

Saint-Symphorien Gironde Saint-Symphorien

EUR Pendant les vacances de février, la Médiathèque Jean Vautrin à Saint-Symphorien propose deux ateliers numériques :

– Samedi 16 février : Le voyage de Cubetto (6-8 ans)

Les enfants partiront à la découverte de Cubetto, un petit robot cubique et attachant. Une nouvelle façon de raconter des histoires et d’inventer des aventures. Une découverte numérique ludique et sans écran.

– Mercredi 23 février : Création de jeu vidéo (8-12 ans)

Ta mission : créer un jeu vidéo.

Ton défis : Finir le premier la réalisation.

Ton challenge : personnaliser ton jeu.

Le bonus : tout le monde pourra jouer à ton jeu, amis, famille, visiteurs de la médiathèque.

Nombre de places limité, réservation obligatoire.

Médiathèque Jean Vautrin

Médiathèque Jean Vautrin 15 Place de la République Saint-Symphorien

