Nevers Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers, Nièvre Ateliers Numériques : Protéger ses documents Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

Ateliers Numériques : Protéger ses documents Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, 31 janvier 2019, Nevers. Ateliers Numériques : Protéger ses documents

du jeudi 31 janvier 2019 au samedi 2 février 2019 à Centre Culturel Jean Jaures de Nevers

Cycle d’ateliers informatiques sur la protection de sa vie privée sur Internet. Les participants apprendront à utiliser un logiciel pour protéger ses documents afin de les rendre inaccessibles et invisibles à d’autres personnes. Inscription obligatoire à la médiathèque. Réservation conseillée au 03.86.68.48.50 Gratuit Atelier Numérique Centre Culturel Jean Jaures de Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Nevers Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-01-31T14:00:00 2019-01-31T15:30:00;2019-02-02T10:00:00 2019-02-02T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Adresse 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Ville Nevers lieuville Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers