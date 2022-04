Ateliers Numériques Pas à Pages Médiathèque / Office de Tourisme communautaire Chateau-renard Catégorie d’évènement: CHATEAU RENARD

du mercredi 20 avril au samedi 23 avril à Pas à Pages Médiathèque / Office de Tourisme communautaire

Ateliers Numériques. 1er thème : Gestion d’une boîte mail. Inscriptions obligatoires, nombre de place limitée à 6 personnes par session. D’autres ateliers auront lieu ultérieurement avec différentes thématiques. Ateliers Numériques Pas à Pages Médiathèque / Office de Tourisme communautaire Pas à Pages Médiathèque / Office de Tourisme communautaire, Chateau-renard Chateau-renard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-20T10:00:00 2022-04-20T12:30:00;2022-04-23T10:00:00 2022-04-23T12:30:00

