Cycle d’ateliers informatiques sur la protection de sa vie privée sur Internet. Au cours de cet atelier sur la vie privée, nous découvrirons l’ensemble des traces que l’on peut laisser sur Internet (cookies, fingerprint navigateur). Nous verrons à quoi elles correspondent et la façon dont elles sont exploitées.Nous verrons enfin les outils à utiliser (ou à éviter) pour préserver sa vie privée en ligne, comment paramétrer son navigateur (cookies, historique, etc.), les modules de blocage de publicité et les alternatives au géants du web. Inscription obligatoire à la médiathèque. Réservation conseillée au 03.86.68.48.50 Gratuit Naviguer sur Internet sans laisser de traces Centre Culturel Jean Jaures de Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Nevers Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-01-23T14:00:00 2019-01-23T15:30:00;2019-01-26T10:00:00 2019-01-26T11:30:00

