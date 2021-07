Limay Médiathèque municipale Limay, Yvelines Ateliers numériques Médiathèque municipale Limay Catégories d’évènement: Limay

du mercredi 7 juillet au vendredi 30 juillet à Médiathèque municipale

« Sur le pont » Atelier de photo-montage : à partir d’une photographie du vieux pont de Limay, venez reconstituer à votre façon la partie manquante. Initiation au logiciel GIMP.

Sur inscription, public : 7 ans et plus

Médiathèque municipale 8 avenue du Président Wilson 78520 Limay

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-07T14:30:00 2021-07-07T17:00:00;2021-07-09T14:30:00 2021-07-09T17:00:00;2021-07-16T14:30:00 2021-07-16T17:00:00;2021-07-21T14:30:00 2021-07-21T17:00:00;2021-07-23T14:30:00 2021-07-23T17:00:00;2021-07-28T14:30:00 2021-07-28T17:00:00;2021-07-30T14:30:00 2021-07-30T17:00:00

