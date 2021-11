Levet Levet 18340, Levet Ateliers numériques Levet Levet Catégories d’évènement: 18340

Levet

Ateliers numériques Levet, 25 novembre 2021, Levet. Ateliers numériques Levet

2021-11-25 – 2021-11-25

Levet 18340 Ateliers numériques ouverts à tous et gratuits au local de l’Espace de Vie Sociale de Levet (derrière la mairie) les jeudis 28 octobre, 25 novembre, 9 et 23 décembre de 14h à 16h.

Au programme : démarches administratives, mails, système windows… Vous souhaitez être accompagné sur le numérique, ou vous avez besoin de vous perfectionner ? 4 ateliers numériques ouverts à tous sont proposés au local de l’espace de vie sociale de Levet par le Foyer des Jeunes travailleurs de St Amand. Inscrivez-vous ! +33 2 48 62 01 30 Ateliers numériques ouverts à tous et gratuits au local de l’Espace de Vie Sociale de Levet (derrière la mairie) les jeudis 28 octobre, 25 novembre, 9 et 23 décembre de 14h à 16h.

Au programme : démarches administratives, mails, système windows… pixabay

Levet

dernière mise à jour : 2021-10-29 par

Détails Catégories d’évènement: 18340, Levet Autres Lieu Levet Adresse Ville Levet lieuville Levet