Ateliers numériques jeunesse Médiathèque Marguerite Duras Paris

de 11h00 à 12h30

Le samedi 11 mai 2024

de 11h00 à 12h30

Le samedi 06 avril 2024

de 11h00 à 12h30

Le samedi 16 mars 2024

de 11h00 à 12h30

Le samedi 20 janvier 2024

de 11h00 à 12h00

Le samedi 10 février 2024

de 11h00 à 12h00

.Public enfants. A partir de 6 ans. gratuit

Chaque mois, des sélections d’appli à découvrir, testées par les bibliothécaires. Un samedi par mois – 11h-12h30 A partir de 6 ans, sur inscription. Parents bienvenus. Samedi 20 janvier : Blinkbook, coloriage en

réalité augmentée – Pompéi et les dinosaures Samedi 10 février : Stop Motion, film

d’animation Samedi 16 mars : Art block – Puzzle détendu avec des peintures célèbres Samedi 6

avril : Brushes Redux – dessin

créatif Samedi 11

mai : Appli musicales Samedi 8

juin : Osmo Genius et

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris

Catégories d'Évènement: ile de france, Paris

