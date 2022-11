Ateliers numériques jeunesse Médiathèque Marguerite Duras Paris Catégories d’évènement: île de France

Ateliers numériques jeunesse Médiathèque Marguerite Duras, 14 janvier 2023, Paris. Le samedi 17 juin 2023

de 11h00 à 12h00

Le samedi 13 mai 2023

de 11h00 à 12h00

Le samedi 15 avril 2023

de 11h00 à 12h00

Le samedi 18 mars 2023

de 11h00 à 12h00

Le samedi 11 février 2023

de 11h00 à 12h00

Le samedi 14 janvier 2023

de 11h00 à 12h00

. gratuit

Chaque mois, des sélections d’appli à découvrir et tester avec les bibliothécaires. Un samedi par mois – 11h 14 janvier : Cherche et Trouve Hidden Through Time 11 février : thème à venir 18 mars : thème à venir 15 avril : conte Coloriage 3D (cahiers de coloriage sur les contes) 13 mai : thème à venir 17 juin : thème musique À partir de 6 ans – sur inscription Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-duras-1752 01 55 25 49 10 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/ https://fr-fr.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/ mediatheque.marguerite-duras@paris.fr

