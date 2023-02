Ateliers numériques gratuits Mairie de Vicq-sur-Gartempe Vicq-sur-Gartempe Vicq-sur-Gartempe Catégories d’Évènement: Vicq-sur-Gartempe

Vienne Vicq-sur-Gartempe Ateliers gratuits d’initiation ou de perfectionnement à l’utilisation d’internet et des outils numérques avec la conseillère numérique de la MCL.

Les ateliers ont lieu le mardi après-midi à la Mairie.

Le programme est définis en fonction des besoins du groupe. Pour mieux maitriser l’usage des outils informatiques et des sites internet. +33 5 49 86 22 65 OT Grand Châtellerault

