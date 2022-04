Ateliers numériques EPNVS Eustache Montélimar Catégories d’évènement: Drôme

jeudi 05/05/2022 10 h **Smartphone, tablette… découvrez leurs fonctionnalités de base et plus encore !** Téléphoner, envoyer des messages mais aussi prendre des photos, gérer ses contacts, naviguer sur Internet, jouer, jeudi 05/05/2022 14 h **Atelier grand débutant du numérique – 1** L’ordinateur, le contenant jeudi 12/05/2022 10 h **Faire sa déclaration de revenus sur ordinateur, smartphone ou tablette** jeudi 12/05/2022 14 h **Atelier grand débutant du numérique – 2** L’ordinateur, le contenu jeudi 19/05/2022 10 h **Gérer ses données, sauvegarde locale** Penser à sauvegarder régulièrement ! jeudi 19/05/2022 14 h **Atelier grand débutant du numérique – 3** Internet Pas d’atelier le Jeudi 26 en raison du jour férié

10€ /H – Financement possible Pass Numérique, renseignez vous !

Les ateliers numériques de l’Espace Public Numérique et de Vie Sociale “Chez Eustache” au centre-ville de Montélimar. EPNVS Eustache place Léopold Blanc, Montélimar Montélimar Drôme

