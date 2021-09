Grasse Tiers-Lieu Sainte Marthe Alpes-Maritimes, Grasse Ateliers numériques d’octobre au CentifoLab Tiers-Lieu Sainte Marthe Grasse Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Toutes les semaines nous vous proposons de venir découvrir le numérique à travers plein d’ateliers : modélisation 3D, dessin vectoriel, sensibilisation autour des jeux vidéo et des réseaux sociaux, découvrir les différentes pièces et composants des ordinateurs, low-tech, programmation sur Arduino… Et ce mois-ci, ne ratez pas l’événement de la Tournée des Tiers-Lieux les 16 et 17 octobre où se déroulerons divers ateliers autour du numérique ! Tous les ateliers sont en accès libre et à prix libre. Il est préferable mais pas obligatoire d’appeler ou d’envoyer un mail pour informer de votre participation.

Entrée libre, prix libre

Venez vous initier au numérique ! Tiers-Lieu Sainte Marthe 21 avenue Chiris Grasse Alpes-Maritimes

2021-10-04T09:00:00 2021-10-04T11:00:00;2021-10-04T13:30:00 2021-10-04T15:30:00;2021-10-06T09:00:00 2021-10-06T11:00:00;2021-10-06T13:30:00 2021-10-06T15:30:00;2021-10-09T10:00:00 2021-10-09T12:00:00;2021-10-09T13:30:00 2021-10-09T16:30:00;2021-10-11T13:30:00 2021-10-11T15:30:00;2021-10-13T09:00:00 2021-10-13T11:00:00;2021-10-13T13:30:00 2021-10-13T15:30:00;2021-10-16T09:00:00 2021-10-16T13:00:00;2021-10-17T10:00:00 2021-10-17T12:00:00;2021-10-18T13:30:00 2021-10-18T15:30:00;2021-10-20T09:00:00 2021-10-20T11:00:00;2021-10-20T13:30:00 2021-10-20T15:30:00;2021-10-23T10:00:00 2021-10-23T12:00:00;2021-10-23T13:30:00 2021-10-23T16:30:00;2021-10-25T13:30:00 2021-10-25T15:30:00;2021-10-27T09:00:00 2021-10-27T11:00:00;2021-10-27T13:30:00 2021-10-27T15:30:00;2021-10-30T10:00:00 2021-10-30T12:00:00;2021-10-30T13:30:00 2021-10-30T16:30:00

