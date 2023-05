Ateliers numériques Bibliothèque François Villon Paris Catégories d’Évènement: ile de france

de 10h00 à 12h00

.Public adolescents adultes. A partir de 15 ans. gratuit

Nous vous proposons des ateliers pour découvrir le numérique par le biais de la création Ateliers bimestriels, le samedi de 10h à 12h. Inscriptions auprès de la bibliothèque. Prochaines séances : Samedi 22 avril :

Les applications d’Intelligence Artificielle (ChatGPT, DALL-E, etc.)

Samedi 3 juin :

Créer votre sonnerie téléphonique personnelle avec MusineKit

Créer votre sonnerie téléphonique personnelle avec MusineKit Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris Contact : 01 42 41 14 30 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon

