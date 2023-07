Ateliers numériques Bibliothèque François Villon Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Ateliers numériques Bibliothèque François Villon Paris, 14 octobre 2023, Paris. Le samedi 14 octobre 2023

de 10h00 à 12h00

Le samedi 16 décembre 2023

de 10h00 à 12h00

.Public adolescents adultes. A partir de 15 ans. gratuit

Nous vous proposons des ateliers pour découvrir le numérique par le biais de la création Ateliers bimestriels, le samedi de 10h à 12h. Inscriptions auprès de la bibliothèque. Prochaines séances : Samedi 14 octobre :

Créer son podcast avec Spotify

Créer son podcast avec Spotify Samedi 16 décembre :

Créer sa carte de vœux Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris Contact : +33142411430 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon

