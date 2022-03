Ateliers numériques Bibliothèque d’Olivet, 12 avril 2022, Olivet.

Ateliers numériques

du mardi 12 avril au mardi 19 avril à Bibliothèque d’Olivet

**Cycle de 2 ateliers «tout public» animés par l’association Orange Solidarité :** • mardi 12/04 : protéger ses données personnelles (identité numérique, mots de passe, protection des recherches et achats sur Internet, phishing et cyberharcèlement…) • mardi 19/04 : configurer, entretenir et protéger son PC (logiciels de base à installer, antivirus, paramétrages de Windows, sauvegarde, résolutions des problèmes courants…) Durée : 2h maximum. Sur inscription auprès de la bibliothèque au 0238 25 06 16. De 17h à 19h. Bibliothèque Le Temps Retrouvé **Cycle de 5 ateliers «spécial seniors» animés par l’association Unis Cité, avec le concours de Proximité Services :** • jeu. 14/04 : présentation de la tablette, ses usages, l’interface et les principales icônes… • jeu. 28/04 : premiers paramétrages de la tablette, configuration du Wi-Fi, date et heure… • jeu. 5/05 : manipulation et navigation, premiers pas, navigation dans un menu, utilisation du gestionnaire de tâches… • jeu. 12/05 : navigation sur Internet (principes de base, généralités, création d’espaces sur les sites publics AMELI, impôts, CARSAT, etc.) • jeu. 19/05 : la messagerie (création d’adresse, envoi et réception de mails gestion des contacts…) Durée : 2h maximum. Sur inscription auprès du CCAS au 02 38 69 83 12. De 14h à 16h. Bibliothèque Le Temps Retrouvé

Sur inscription

Le Centre Communal d’Action Social propose des ateliers pour tous les publics

Bibliothèque d’Olivet 21 Rue du Pressoir Tonneau Olivet Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-12T16:00:00 2022-04-12T19:00:00;2022-04-13T16:00:00 2022-04-13T19:00:00;2022-04-14T16:00:00 2022-04-14T19:00:00;2022-04-15T16:00:00 2022-04-15T19:00:00;2022-04-16T16:00:00 2022-04-16T19:00:00;2022-04-17T16:00:00 2022-04-17T19:00:00;2022-04-18T16:00:00 2022-04-18T19:00:00;2022-04-19T16:00:00 2022-04-19T19:00:00