Ateliers numériques à Val-Sonnette Val-Sonnette Val-Sonnette Catégories d’évènement: Jura

Val-Sonnette

Ateliers numériques à Val-Sonnette Val-Sonnette, 7 mars 2022, Val-Sonnette. Ateliers numériques à Val-Sonnette Salle du conseil Mairie de Vincelles Val-Sonnette

2022-03-07 – 2022-03-07 Salle du conseil Mairie de Vincelles

Val-Sonnette Jura Val-Sonnette EUR Ateliers gratuits, sur inscription. conseiller.numerique@ccportedujura.fr +33 3 84 48 96 67 Ateliers gratuits, sur inscription. Salle du conseil Mairie de Vincelles Val-Sonnette

dernière mise à jour : 2022-02-23 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, Val-Sonnette Autres Lieu Val-Sonnette Adresse Salle du conseil Mairie de Vincelles Ville Val-Sonnette lieuville Salle du conseil Mairie de Vincelles Val-Sonnette Departement Jura

Val-Sonnette Val-Sonnette Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/val-sonnette/

Ateliers numériques à Val-Sonnette Val-Sonnette 2022-03-07 was last modified: by Ateliers numériques à Val-Sonnette Val-Sonnette Val-Sonnette 7 mars 2022 Jura Val-Sonnette

Val-Sonnette Jura