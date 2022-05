Ateliers numériques à GIZIA Val-Sonnette, 10 mai 2022, Val-Sonnette.

Salle de la mairie 1 Place de la Mairie Val-Sonnette

2022-05-10 – 2022-05-10 Salle de la mairie 1 Place de la Mairie

Val-Sonnette Jura Val-Sonnette

EUR Ateliers gratuits, sur inscription uniquement

Prêt d’ordinateurs possible

Séance 1 : Utiliser et gérer sa boite mail

Séance 2 : Créer son compte AMELI

Séance 3 : Créer son compte des impôts

Séance 4 : Rédiger des documents et gérer ses dossiers

Séance 5 : Gérer les pièces justificatives : scanner avec son téléphone / sa tablette, télécharger

Séance 6 : Télécharger une application avec le Playstore : exemple de la CAF

Séance 7 : Télécharger et compléter un document numérique

Séance 8 : Dernière séance

conseiller.numerique@ccportedujura.fr +33 3 84 48 96 67

Salle de la mairie 1 Place de la Mairie Val-Sonnette

