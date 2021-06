Orléans La Médiathèque Loiret, Orléans Ateliers numériques à distance La Médiathèque Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Ateliers numériques à distance La Médiathèque, 4 août 2021-4 août 2021, Orléans. Ateliers numériques à distance

La Médiathèque, le mercredi 4 août à 14:30

Nos ateliers de pratique numérique portent sur un thème précis chaque mois. Ils sont ouverts à tous sans inscription préalable et à distance. Accès libre, sans inscription. Les ateliers sont proposés en direct (live) sur notre compte [Facebook](https://www.facebook.com/M%C3%A9diath%C3%A8ques-dOrl%C3%A9ans-Officiel-950727138383945) et rediffusés sur notre chaîne [Youtube](https://www.youtube.com/channel/UC9gEQpYd6IGDOAw9lZKUsOQ/videos) Mieux connaître les réseaux sociaux La Médiathèque Médiathèque gambetta, orleans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-04T14:30:00 2021-08-04T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Étiquettes évènement : Autres Lieu La Médiathèque Adresse Médiathèque gambetta, orleans Ville Orléans lieuville La Médiathèque Orléans