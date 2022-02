Ateliers numérique Salle Concorde Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Ateliers numérique Salle Concorde, 11 février 2022, Lille. Ateliers numérique

du vendredi 11 février au vendredi 18 février à Salle Concorde

Le CCAS de Lille organise des ateliers numériques les vendredis : * 11 février à la salle Condorde au 65 rue St Bernard : – à 14h00 : Utiliser Pleinement son smartphone – à 15h30 : Découvrir les réseaux sociaux * 18 février à l’espace Seniors du Faubourg de Béthune au Square Verhaeren – à 14h00 : Utiliser Pleinement son smartphone – à 15h30 : Protéger ses données personnelles Inscriptions obligatoire au 03.20.10.96.40 ou [[fbgdebethune@mairie-lille.fr](mailto:fbgdebethune@mairie-lille.fr)](mailto:fbgdebethune@mairie-lille.fr) Places limitées.

gratuit

pour les Séniors Salle Concorde 65 rue Saint Bernard, Lille Lille Wazemmes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-11T14:00:00 2022-02-11T17:00:00;2022-02-18T14:00:00 2022-02-18T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Salle Concorde Adresse 65 rue Saint Bernard, Lille Ville Lille lieuville Salle Concorde Lille Departement Nord

Salle Concorde Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Ateliers numérique Salle Concorde 2022-02-11 was last modified: by Ateliers numérique Salle Concorde Salle Concorde 11 février 2022 lille Salle Concorde Lille

Lille Nord